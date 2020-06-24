В Крыму после 1 июля продлят ряд ограничений из-за коронавируса

С частности, в июле будет сохранено требование по обязательной обсервации для иностранцев. Компания также потребуется соблюдать ранее введенные требования – измерение температуры сотрудникам, проведение регулярной санобработки офисов.

В июле сохранится запрет на массовые мероприятия, в том числе на выезды организованных групп детей. Весь июль также будет запрещено проживание в хостелах и деятельность по организации конференций и выставок.

