В Крыму после 1 июля продлят ряд ограничений из-за коронавируса

Власти Крыма продлят ряд ограничительных мер после 1 июля из-за коронавируса. Об этом сообщает «КИА».

В июле Крым может принять до полутора миллионов туристов

С частности, в июле будет сохранено требование по обязательной обсервации для иностранцев. Компания также потребуется соблюдать ранее введенные требования – измерение температуры сотрудникам, проведение регулярной санобработки офисов.

В июле сохранится запрет на массовые мероприятия, в том числе на выезды организованных групп детей. Весь июль также будет запрещено проживание в хостелах и деятельность по организации конференций и выставок.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:КоронавирусКрым
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