В июле Крым может принять до полутора миллионов туристов

В ходе онлайн-конференции, посвященной подготовке к туристическому сезону, были обсуждены вопросы безопасности, выработанные Роспотребнадзором правила, а также мониторинг туристической инфраструктуры в регионе. Кроме министра Волченко, в обсуждении приняли участие санитарный врач по республике Наталья Пеньковская, замглавы республиканского Минкульта Татьяна Манежина, занятые в сфере туризма предприниматели, представители администрации.

Волченко отметил, что администрация берет на себя надзор за санитарным состоянием территорий. Пенькова добавила, что ограничения в регионе были сняты благодаря ответственному соблюдению жителями санитарных мер, и успех летнего сезона во многом зависит от этого же фактора.

