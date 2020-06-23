В июле Крым может принять до полутора миллионов туристов

В первый месяц летнего сезона полуостров может принять до полутора млн туристов. Об этом сообщает КИА со ссылкой на министра курортов и туризма республики Крым Вадима Волченко.

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В ходе онлайн-конференции, посвященной подготовке к туристическому сезону, были обсуждены вопросы безопасности, выработанные Роспотребнадзором правила, а также мониторинг туристической инфраструктуры в регионе. Кроме министра Волченко, в обсуждении приняли участие санитарный врач по республике Наталья Пеньковская, замглавы республиканского Минкульта Татьяна Манежина, занятые в сфере туризма предприниматели, представители администрации.

Волченко отметил, что администрация берет на себя надзор за санитарным состоянием территорий. Пенькова добавила, что ограничения в регионе были сняты благодаря ответственному соблюдению жителями санитарных мер, и успех летнего сезона во многом зависит от этого же фактора.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТуризмЛетоКрым
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