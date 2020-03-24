В Крыму подсчитали зараженных коронавирусом

Он отметил, что все новые новые заболевшие — жители полуострова, которые недавно вернулись из-за границы. Четверо из них — члены одной семьи, находившиеся на круизном лайнере. Еще двое заболевших побывали в Литве и Бельгии.

У четверых инфицированных болезнь проходит бессимптомно, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести. Таким образом в Крыму зарегистрировано семеро заболевших, передает КИА.



Всего по состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом, из них 57 — за последние сутки.

