В Крыму подсчитали зараженных коронавирусом
В Крыму еще шестеро человек подхватили коронавирус COVID-19. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что все новые новые заболевшие — жители полуострова, которые недавно вернулись из-за границы. Четверо из них — члены одной семьи, находившиеся на круизном лайнере. Еще двое заболевших побывали в Литве и Бельгии.
У четверых инфицированных болезнь проходит бессимптомно, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести. Таким образом в Крыму зарегистрировано семеро заболевших, передает КИА.
Всего по состоянию на 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом, из них 57 — за последние сутки.
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