В Крыму планируют запустить экспрессы в Евпаторию, Севастополь и Ялту

24 декабря 201921:21

Глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции заявил, что в республике планируется запустить поезда-экспрессы из Симферополя в Евпаторию, Ялту и Севастополь. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

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По информации агентства, Аксенов отметил, что в настоящее время обсуждается проект запуска, в том числе его экономическая сторона. Также вопрос прорабатывается министерством транспорта.

Напомним, 23 декабря российский президент Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись из Керчи в Тамань. Первый пассажирский поезд должен пройти по Крымскому мосту в ночь на 25 декабря из Петербурга, на следующий день поезд отправится на полуостров из Москвы.

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ФОТО: Facebook Сергея Аксёнова
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