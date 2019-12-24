В Крыму планируют запустить экспрессы в Евпаторию, Севастополь и Ялту

По информации агентства, Аксенов отметил, что в настоящее время обсуждается проект запуска, в том числе его экономическая сторона. Также вопрос прорабатывается министерством транспорта.

Напомним, 23 декабря российский президент Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, отправившись из Керчи в Тамань. Первый пассажирский поезд должен пройти по Крымскому мосту в ночь на 25 декабря из Петербурга, на следующий день поезд отправится на полуостров из Москвы.

