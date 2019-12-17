В Крыму значительно обновят автобусный и троллейбусный парк

17 декабря 201921:30

До конца 2019 года в Крыму значительно обновят парк общественного транспорта. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на представителя ГУП РК "Крымтроллейбус" Сергея Петлю.

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Предприятие получит 97 новых автобусов и 27 троллейбусов с удлинённым автономным ходом. Как сообщает Сергей Петля, машины выйдут на маршрут уже в начале 2020 года. Новые троллейбусы сопровождены удлинённым автономным ходом, что означает возможность не использовать контактную сеть до 20 км.

Агентство отмечает, что в грядущем году "Крымтроллейбус" будет задействован в обслуживании большего количества автобусных маршрутов в Симферополе. Представитель предприятия также отметил, что модернизация автобусного и троллейбусного парка позволит как улучшить существующие маршруты, так и ввести новые.

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ФОТО: РИА Новости
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