В Крыму значительно обновят автобусный и троллейбусный парк
До конца 2019 года в Крыму значительно обновят парк общественного транспорта. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на представителя ГУП РК "Крымтроллейбус" Сергея Петлю.
Предприятие получит 97 новых автобусов и 27 троллейбусов с удлинённым автономным ходом. Как сообщает Сергей Петля, машины выйдут на маршрут уже в начале 2020 года. Новые троллейбусы сопровождены удлинённым автономным ходом, что означает возможность не использовать контактную сеть до 20 км.
Агентство отмечает, что в грядущем году "Крымтроллейбус" будет задействован в обслуживании большего количества автобусных маршрутов в Симферополе. Представитель предприятия также отметил, что модернизация автобусного и троллейбусного парка позволит как улучшить существующие маршруты, так и ввести новые.
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