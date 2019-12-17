В Крыму значительно обновят автобусный и троллейбусный парк

Предприятие получит 97 новых автобусов и 27 троллейбусов с удлинённым автономным ходом. Как сообщает Сергей Петля, машины выйдут на маршрут уже в начале 2020 года. Новые троллейбусы сопровождены удлинённым автономным ходом, что означает возможность не использовать контактную сеть до 20 км.

Агентство отмечает, что в грядущем году "Крымтроллейбус" будет задействован в обслуживании большего количества автобусных маршрутов в Симферополе. Представитель предприятия также отметил, что модернизация автобусного и троллейбусного парка позволит как улучшить существующие маршруты, так и ввести новые.

