Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту

23 декабря 201913:40

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Глава государства отправился из Керчи в Тамань, где состоится официальная церемония запуска движения по железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

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Путин находится в кабине машиниста и стоя наблюдает за движением, отмечает RT. Среди сопровождающих президента – строители моста.

Когда Путин зашёл в кабину машиниста, раздался гудок и состав тут же тронулся в путь, передает Life.ru.

Первый пассажирский состав должен пройти по Крымскому мосту в ночь на 25 декабря. Он отправится от Московского вокзала Санкт-Петербурга до Севастополя. На следующий день выйдет пассажирский поезд из столицы до Симферополя.

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Фото: НСН
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