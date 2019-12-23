Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту

Путин находится в кабине машиниста и стоя наблюдает за движением, отмечает RT. Среди сопровождающих президента – строители моста.

Когда Путин зашёл в кабину машиниста, раздался гудок и состав тут же тронулся в путь, передает Life.ru.

Первый пассажирский состав должен пройти по Крымскому мосту в ночь на 25 декабря. Он отправится от Московского вокзала Санкт-Петербурга до Севастополя. На следующий день выйдет пассажирский поезд из столицы до Симферополя.

