В Крыму передали в суд дело о гибели журналистки Бабаевой

Как отметил собеседник агентства, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, обвиняемым выступает Игорь Малев. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Заседание запланировано на 15 мая.

Светлана Бабаева погибла в октябре 2022 года на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где журналистка занималась стрельбой, напоминает RT. По данным СМИ, в женщину отрикошетила выпущенная ей пуля. При этом Двоскин заявлял, что его супруга погибла из-за выстрела другого человека.

