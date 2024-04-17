В Крыму передали в суд дело о гибели журналистки Бабаевой

Уголовное дело о гибели экс-руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Крыму Светланы Бабаевой передали в Симферопольский районный суд. Об этом заявил муж журналистки Евгений Двоскин в беседе с РИА Новости.

В Крыму погибла журналист «России сегодня» Светлана Бабаева

Как отметил собеседник агентства, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, обвиняемым выступает Игорь Малев. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Заседание запланировано на 15 мая.

Светлана Бабаева погибла в октябре 2022 года на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где журналистка занималась стрельбой, напоминает RT. По данным СМИ, в женщину отрикошетила выпущенная ей пуля. При этом Двоскин заявлял, что его супруга погибла из-за выстрела другого человека.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Уголовное ДелоЖурналистыСудКрым

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