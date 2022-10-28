В Крыму погибла журналист «России сегодня» Светлана Бабаева

Руководитель регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая, сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе медиахолдинга рассказали, что трагедия произошла во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

«Неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию... Шальная пуля... Светы, её энергии и задора нам всем будет очень не хватать», — заявил гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв.

Ранее глава группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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