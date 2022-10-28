В Крыму погибла журналист «России сегодня» Светлана Бабаева

В пресс-службе медиахолдинга рассказали, что трагедия произошла во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.



«Неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию... Шальная пуля... Светы, её энергии и задора нам всем будет очень не хватать», — заявил гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселёв.

Ранее глава группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

