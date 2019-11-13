В Крыму ответили на реакцию Киева на запуск поездов в республику
В Крыму прокомментировали высказывание так называемого представителя украинского президента в Крыму, который заявил, что Керченский мост был построен незаконно. Об этом сообщает РИА Новости.
Крымский депутат Юрий Гемпель сказал, что жителям республики неизвестен «представитель украинского президента в Крыму», подчеркнув, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ со стороны Украины не прекращается. Гемпель также отметил, что подобные заявление не вызывают реакции у жителей полуострова.
Ранее сегодня НСН сообщала, что в России на первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, продано свыше 17 тысяч билетов за пять дней.
Первый поезд из Петербурга в Крым отправится 23 декабря, на дорогу уйдёт 43,5 часа. На следующий день отправится первый состав из Москвы. Он будет находиться в пути 33 часа. Стоимость билетов в плацкарт начинается от 2966 рублей. Грузовые поезда должны начать ходить по Крымскому мосту в июне будущего года.
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