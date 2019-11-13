Более 17 тысяч билетов продано за пять дней на поезда в Крым и обратно
Свыше 17 тысяч билетов реализовано по всей России на первые поезда, которые пройдёт по Крымскому мосту. Такую статистику приводит дирекция по обслуживанию пассажиров федерального госпредприятия «Крымская железная дорога», передает ТАСС.
Пассажирские составы будут ходить из Москвы и Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя соответственно и обратно. Как отмечает RT, прямое железнодорожное сообщение Севастополя с Москвой будет запущено весной будущего года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.
Продажа билетов началась 8 ноября. Цена начинается от 2966 рублей в плацкартные вагоны, которые будут только в петербургских поездах. Пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет запущено в конце этого года. По данному направлению будут ходить новейшие поезда «Таврия».
Как уточняет агентство КИА со ссылкой на компанию – оператора «Гранд сервис экспресс», первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На следующий день из Москвы отойдёт состав на Симферополь, в этом случае путешествие займёт 33 часа.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В «Артеке» умер уже второй ребёнок за последнее время
- Объявлено о размере больничных и детских пособий на 2020 год
- Появилось видео с пикета Артемия Троицкого в Берлине против «Северного потока-2»
- Основатель Cirque du Soleil попался на выращивании марихуаны
- Наркотики на 650 млн рублей изъяты из даркнета в России