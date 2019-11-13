Более 17 тысяч билетов продано за пять дней на поезда в Крым и обратно

Пассажирские составы будут ходить из Москвы и Санкт-Петербурга до Симферополя и Севастополя соответственно и обратно. Как отмечает RT, прямое железнодорожное сообщение Севастополя с Москвой будет запущено весной будущего года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев.

Продажа билетов началась 8 ноября. Цена начинается от 2966 рублей в плацкартные вагоны, которые будут только в петербургских поездах. Пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту будет запущено в конце этого года. По данному направлению будут ходить новейшие поезда «Таврия».

Как уточняет агентство КИА со ссылкой на компанию – оператора «Гранд сервис экспресс», первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На следующий день из Москвы отойдёт состав на Симферополь, в этом случае путешествие займёт 33 часа.

