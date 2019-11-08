Крыму пообещали больше туристов после запуска поездов

В пятницу утром, 8 ноября, стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Они пойдут в конце декабря сообщением Москва-Симферополь, Санкт-Петербург-Севастополь. Все вагоны, кот которые будут курсировать с материковой части страны на полуостров и обратно, абсолютно новые. Первый поезд из Петербурга в Крым отправится 23 декабря, из Москвы — 24 декабря. Продолжительность поездок составит 43 и 33 часа соответственно.

Туристический поток в Крым с открытием железнодорожного движения вырастет. Предполагается, что недозагруженный запад полуострова будет заполнен, рассказал в эфире НСН замгендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин.

«Турпоток однозначно вырастет. Сейчас до Крыма можно добраться двумя путями: самолетом или автомобилем. Люди с маленькими детьми, пожилые граждане опасаются в самолетах летать, проходить тяжелые процедуры досмотра. У кого-то аэрофобия, кого-то в машине укачивает... Железная дорога — это целый отдельный канал доставки туристов с материковой части страны. Поезда распределят поток туристов по Крыму, в том числе в его западную часть. На машине туда было ехать далеко. Те, кто добирался на машинах по мосту, оседали в восточной части полуострова, чтобы не стоять в пробках. А от железнодорожного вокзала Симферополя добраться за западного берега Крыма по прямой дороге не сложно», — пояснил специалист.

Пока в туристический сезон оказывается перегруженным юг Крыма, а западный берег остается недозагруженным. Предполагается также, что железнодорожный мост будет поставлять туристов на полуостров не только в высокий сезон, но и в межсезонье.