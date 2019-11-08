Крыму пообещали больше туристов после запуска поездов
Замгендиректора «НТК Интурист» рассказал НСН об ожидаемом росте турпотока в межсезонье с открытием движения поездов по Крымскому мосту.
В пятницу утром, 8 ноября, стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Они пойдут в конце декабря сообщением Москва-Симферополь, Санкт-Петербург-Севастополь. Все вагоны, кот которые будут курсировать с материковой части страны на полуостров и обратно, абсолютно новые. Первый поезд из Петербурга в Крым отправится 23 декабря, из Москвы — 24 декабря. Продолжительность поездок составит 43 и 33 часа соответственно.
Туристический поток в Крым с открытием железнодорожного движения вырастет. Предполагается, что недозагруженный запад полуострова будет заполнен, рассказал в эфире НСН замгендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин.
«Турпоток однозначно вырастет. Сейчас до Крыма можно добраться двумя путями: самолетом или автомобилем. Люди с маленькими детьми, пожилые граждане опасаются в самолетах летать, проходить тяжелые процедуры досмотра. У кого-то аэрофобия, кого-то в машине укачивает... Железная дорога — это целый отдельный канал доставки туристов с материковой части страны. Поезда распределят поток туристов по Крыму, в том числе в его западную часть. На машине туда было ехать далеко. Те, кто добирался на машинах по мосту, оседали в восточной части полуострова, чтобы не стоять в пробках. А от железнодорожного вокзала Симферополя добраться за западного берега Крыма по прямой дороге не сложно», — пояснил специалист.
Пока в туристический сезон оказывается перегруженным юг Крыма, а западный берег остается недозагруженным. Предполагается также, что железнодорожный мост будет поставлять туристов на полуостров не только в высокий сезон, но и в межсезонье.
«Южный берег был и есть переполнен. Аэропорт был заполнен, и переправа. А западный и восточный берег были недозагружены. Частный сектор, в том числе. С появлением автомобильного моста хороший приток получил восток и центр Крыма. Кроме того, поезда добавят круглогодичный поток туристов. Железная дорога привезет туристов и в межсезонье. Зимой, когда можно отправиться полечиться в санаторий, ехать на машине не очень хорошо», — отметил Толчин.
Туристический кластер в Крыму еще только выстраивается, однако эксперт прогнозирует, что через пять лет там будет инфраструктура не хуже, чем в Сочи.
«Крым еще находится на начальной стадии формирования современного туристического кластера. Так кроме расшатанного советского наследия несколько лет назад ничего и не было. Дороги там еще только строятся, набережные расчищаются и благоустраиваются. Зимняя инфраструктура в части бассейнов, СПА, развлечений еще также недостаточно развита. Но ситуация меняется. Крым сегодня и пять лет назад — это два разных Крыма. А если заглянуть еще на пять лет вперед — увидим что-то наподобие Сочи. Сочи получил большой импульс за счет Олимпиады, а Крым идет к этому боле этапными шагами», — добавил собеседник НСН.
Минимальная стоимость купейного билета из Москвы в Симферополь составит 2966 руб., в вагоне СВ — 9552 руб. Плацкарт из Санкт-Петербурга в Севастополь обойдется в 3,5 тыс. руб., купе — в 3,9 тыс. руб. Цена билетов будет меняться в зависимости от спроса, сезона и прочих факторов. За первые три часа с начала продаж билетов на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту, было продано более 500 билетов. Больше всего спрос был в Симферополе и Севастополе — приобретено 163 билета.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В больнице скончался один из раненных в бойне в Забайкалье солдат
- Для остановки изменения климата каждый должен сажать по 10 деревьев в год
- «Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
- Это восторг! Игорь Петренко об участии в акции «Сохраним лес»
- Язов рассказал, почему участвовал в ГКЧП