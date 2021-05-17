В Крыму оценили ситуацию с водоснабжением полуострова

Ситуация с водоснабжением в Крыму остается стабильной, но небольшие опасения вызывает курортный город Алушта. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Новик.

Он отметил, что ситуация является управляемой, так как накопленные запасы позволили облегчить график по водоснабжению городских округов Симферополь и Ялта. В городе Алушта запасов недостаточно, поэтом продолжает действовать более жесткий график подачи воды.

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Новик также заявил, что планируется дополнительно подавать воду в Алушту с ялтинского направления. Сейчас Алушта питается за счет подачи воды из водохранилища и альтернативных источников – водопады и каптажи.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что необходимо искать и новые источники водоснабжения Крыма. По его словам, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, но с учётом развития региона следует и дальше заниматься дополнительными поисками воды. При этом вице-премьер отметил, что решать данную проблему Россия будет без помощи Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЯлтаКрымВода
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