Ковитиди: Накопленного в Крыму объема воды хватит на год

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с НСН отметила, что «надежное обеспечение Крыма водой идет по обозначенному плану». По ее словам, накопленного в Крыму объема воды хватит на год.



Между тем, Котивиди подтвердила, что ведется системная разведка новых источников воды. «Для перспективного развития Крыма дополнительно рассматриваются варианты бурения скважин в Азовском море и организация новых водозаборов», - рассказала она.

Согласно данным сенатора, в ближайшей перспективе воду из водопадов под Ялтой будут перебрасывать в Загорское и Счастливенское водохранилища. Ковитиди отметила, что на организацию процесса потребуется около 700 млн рублей.

Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде, после присоединения Крыма подача воды была полностью прекращена по решению украинских властей. Сейчас жители из-за дефицита получают воду по графику.

