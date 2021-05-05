Ковитиди: Накопленного в Крыму объема воды хватит на год

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление вице-премьера Хуснуллина об обеспеченности Крыма водой.

Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, но с учётом развития региона следует и дальше заниматься дополнительными поисками воды. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, решение данной проблемы обойдется без помощи Украины.

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с НСН отметила, что «надежное обеспечение Крыма водой идет по обозначенному плану». По ее словам, накопленного в Крыму объема воды хватит на год.

Между тем, Котивиди подтвердила, что ведется системная разведка новых источников воды. «Для перспективного развития Крыма дополнительно рассматриваются варианты бурения скважин в Азовском море и организация новых водозаборов», - рассказала она.

Согласно данным сенатора, в ближайшей перспективе воду из водопадов под Ялтой будут перебрасывать в Загорское и Счастливенское водохранилища. Ковитиди отметила, что на организацию процесса потребуется около 700 млн рублей.

Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде, после присоединения Крыма подача воды была полностью прекращена по решению украинских властей. Сейчас жители из-за дефицита получают воду по графику.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:Крым
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