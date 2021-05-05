Ковитиди: Накопленного в Крыму объема воды хватит на год
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявление вице-премьера Хуснуллина об обеспеченности Крыма водой.
Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, но с учётом развития региона следует и дальше заниматься дополнительными поисками воды. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, решение данной проблемы обойдется без помощи Украины.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с НСН отметила, что «надежное обеспечение Крыма водой идет по обозначенному плану». По ее словам, накопленного в Крыму объема воды хватит на год.
Между тем, Котивиди подтвердила, что ведется системная разведка новых источников воды. «Для перспективного развития Крыма дополнительно рассматриваются варианты бурения скважин в Азовском море и организация новых водозаборов», - рассказала она.
Согласно данным сенатора, в ближайшей перспективе воду из водопадов под Ялтой будут перебрасывать в Загорское и Счастливенское водохранилища. Ковитиди отметила, что на организацию процесса потребуется около 700 млн рублей.
Украина обеспечивала почти 85% потребностей полуострова в пресной воде, после присоединения Крыма подача воды была полностью прекращена по решению украинских властей. Сейчас жители из-за дефицита получают воду по графику.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 975 / сут.
Умерли
112 тыс.+360 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 506 / сут.
- ВОЗ сообщила о более 721 тыс. случаев COVID-19 в мире за сутки
- В центре Чумакова заявили, что вакцина от полиомиелита защищает от COVID-19
- G7 призвала Москву принять меры по деэскалации на украинских границах и в Крыму
- В РФ облегчат условия заключения в СИЗО к 2030 году
- «Большая семерка» высказалась за стабильные отношения с Россией
- G7 призвали Белоруссию провести новые выборы
- В России планируют сократить число заключенных
- В Софии обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны
- Евросоюз и Великобритания создадут дипмиссию ЕС в Лондоне
- В ООН заявили о серьезном продовольственном кризисе в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru