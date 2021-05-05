Хуснуллин заявил, что Крым справится с водообеспечением без Украины
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что необходимо искать и новые источники водоснабжения Крыма, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, но с учётом развития региона следует и дальше заниматься дополнительными поисками воды. При этом вице-премьер отметил, что решать данную проблему Россия будет без помощи Украины.
«Мы справимся и без Украины», - подчеркнул Хуснуллин.
Кроме того вице-премьер прокомментировал решение Украины перекрыть Северо-Крымский канал. Действия Киева Хуснуллин назвал геноцидом.
Ранее бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин рассказал, что первый президент России Борис Ельцин отказался от предложения своих соратников вернуть Крым в состав России в обмен на бесплатный газ для Украины, сообщает Ura.ru.
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