Хуснуллин заявил, что Крым справится с водообеспечением без Украины

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что необходимо искать и новые источники водоснабжения Крыма, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы, но с учётом развития региона следует и дальше заниматься дополнительными поисками воды. При этом вице-премьер отметил, что решать данную проблему Россия будет без помощи Украины.

«Мы справимся и без Украины», - подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того вице-премьер прокомментировал решение Украины перекрыть Северо-Крымский канал. Действия Киева Хуснуллин назвал геноцидом.

Ранее бывший вице-премьер РФ Михаил Полторанин рассказал, что первый президент России Борис Ельцин отказался от предложения своих соратников вернуть Крым в состав России в обмен на бесплатный газ для Украины, сообщает Ura.ru.

