В Крыму отменили масочный режим

По его словам, соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в республике Крым», - уточнил он.

Ранее масочный режим был отменён в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщают «Невские новости».