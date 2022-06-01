В Крыму отменили масочный режим

Глава республики Крым Сергей Аксенов в своём Telegram-канале заявил, что на полуострове отменяется обязательное использование защитных масок в общественных местах и транспорте.

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По его словам, соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности будут внесены в ближайшее время.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение об отмене с 6 июня обязательного масочного режима в республике Крым», - уточнил он.

Ранее масочный режим был отменён в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:КоронавирусКарантинЗащитная маскаСергей АксеновКрым
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