В Карелии отменили масочный режим

«Друзья, получили реакцию на мое обращение в федеральный Роспотребнадзор: режим обязательного ношения масок в Карелии приостановлен», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ношение масок становится рекомендательным, «особенно для людей из групп риска и старше 65 лет».

Все региональные антиковидные ограничения были отменены в Карелии ранее. Заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась почти втрое, сократилось число случаев внебольничных пневмоний и ОРВИ.

Между тем в России зарегистрировали 4 151 новый случай коронавируса за сутки, были госпитализированы 2 536 человек, пишет Свободная пресса.

