В Карелии отменили масочный режим
Обязательный масочный режим приостановлен в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«Друзья, получили реакцию на мое обращение в федеральный Роспотребнадзор: режим обязательного ношения масок в Карелии приостановлен», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ношение масок становится рекомендательным, «особенно для людей из групп риска и старше 65 лет».
Все региональные антиковидные ограничения были отменены в Карелии ранее. Заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась почти втрое, сократилось число случаев внебольничных пневмоний и ОРВИ.
Между тем в России зарегистрировали 4 151 новый случай коронавируса за сутки, были госпитализированы 2 536 человек, пишет Свободная пресса.
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