В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы и Харькова гарантирует безопасность не только Крыма, но и всей России.

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его словам, это позволит гарантировать безопасность для Крыма.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

