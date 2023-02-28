В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения
В Крыму отказались от сирен при проверке системы оповещения, которая запланирована на 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Отмечается, что не будут использованы и громкоговорители. Решение объяснили «сложной обстановкой» на полуострове и в стране в целом.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН заявил, что расширение границ спецоперации до Одессы и Харькова гарантирует безопасность не только Крыма, но и всей России.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его словам, это позволит гарантировать безопасность для Крыма.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
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