Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о нападении на Крым

Он считает, что подобные высказывания Зеленского не приведут к реальным действиям, а их реальный мотив – попытка поднять моральный дух солдат.

Пушилин напомнил, что Россия начала спецоперацию в тот момент, когда Украина готовилась к наступлению на Донбасс, и на сегодняшний день попытки Киева отвоевать Крым можно назвать нереализуемыми.

Ранее в Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова. Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил НСН, что максимум, на что способна Украина - это диверсии.

