Пушилин назвал пиаром заявления Зеленского о нападении на Крым

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке военного захвата Крыма являются не более чем пиаром. Об этом в эфире «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Он считает, что подобные высказывания Зеленского не приведут к реальным действиям, а их реальный мотив – попытка поднять моральный дух солдат.

Пушилин напомнил, что Россия начала спецоперацию в тот момент, когда Украина готовилась к наступлению на Донбасс, и на сегодняшний день попытки Киева отвоевать Крым можно назвать нереализуемыми.

Ранее в Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова. Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил НСН, что максимум, на что способна Украина - это диверсии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымВладимир ЗеленскийДенис Пушилин
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