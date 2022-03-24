В Крыму объявили два дополнительных выходных дня
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил два дополнительных выходных дня по случаю празднования Пасхи и Курбан-байрама, он подписал соответствующий указ, передает РИА Новости.
«В республике с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий, ведь согласие и мир – важнейшие основы нашего общества», - отметил глава республики.
Выходным днем будет 25 апреля 2022 года, а также 11 июля 2022 года.
По словам Аксенова, в эти дни верующие граждане смогут провести время с семьей, навестить близких.
В Крыму возможна национализация отелей, которые принадлежат украинским предпринимателям, поддерживающим киевский режим. Об этом ранее заявил Сергей Аксенов. Он добавил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- В Крыму объявили два дополнительных выходных дня
- В МИД Украины призвали страны-импортеры не платить за российский газ в рублях
- Туроператоры заявили о задолженности в 60 млрд рублей за отмененные туры
- Яровая: Верховный суд поддержал идею забирать автомобили у лишённых прав водителей
- В России отменили плановые проверки бизнеса
- Сатановский предрек полный разрыв отношений между Россией и Польшей
- Минсельхоз упростил порядок получения разрешения на импорт сахара
- Великобритания ввела санкции против Грефа и Тинькова
- Матвиенко допустила возможность встречи Путина и Зеленского
- «Коммерсантъ»: Импорт алкоголя в Россию может сократиться на 40%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru