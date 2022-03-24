В Крыму объявили два дополнительных выходных дня

По словам Аксенова, в эти дни верующие граждане смогут провести время с семьей, навестить близких.

В Крыму возможна национализация отелей, которые принадлежат украинским предпринимателям, поддерживающим киевский режим. Об этом ранее заявил Сергей Аксенов. Он добавил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.



