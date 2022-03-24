В Крыму объявили два дополнительных выходных дня

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил два дополнительных выходных дня по случаю празднования Пасхи и Курбан-байрама, он подписал соответствующий указ, передает РИА Новости.

«В республике с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий, ведь согласие и мир – важнейшие основы нашего общества», - отметил глава республики.

Выходным днем будет 25 апреля 2022 года, а также 11 июля 2022 года.

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По словам Аксенова, в эти дни верующие граждане смогут провести время с семьей, навестить близких.

В Крыму возможна национализация отелей, которые принадлежат украинским предпринимателям, поддерживающим киевский режим. Об этом ранее заявил Сергей Аксенов. Он добавил, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.


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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:ПасхаКурбан-байрамВыходныеКрым
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