В Крыму обновлен антирекорд по выявленным случаям COVID-19

Это максимальное число заражений за сутки в регионе с начала пандемии. Прежний антирекорд был зафиксирован накануне – 544. При этом максимум обновляется уже 12-й день подряд.

С начала пандемии в Крыму было зарегистрировано 85 913 случаев коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил рекордную летальность от COVID-19 в России.

