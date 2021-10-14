В Крыму обновлен антирекорд по выявленным случаям COVID-19
В Крыму выявили 552 случая заражения COVID-19 за сутки. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера правительства Крыма Елены Романовской.
Это максимальное число заражений за сутки в регионе с начала пандемии. Прежний антирекорд был зафиксирован накануне – 544. При этом максимум обновляется уже 12-й день подряд.
С начала пандемии в Крыму было зарегистрировано 85 913 случаев коронавируса.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил рекордную летальность от COVID-19 в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru