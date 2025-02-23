В Крыму неизвестный выкинул с обрыва кошку

Кошку звали Муся. Она была местной достопримечательностью и встречала гостей.

«Неизвестный вначале подошел погладил её, увидел, что никого нет взял, отнес на смотровую и выкинул», - рассказали сотрудники туристического объекта.

Внизу обрыв и скала.

Сейчас поиском мужчины занялись полицейские. Пока его личность не установлена.

Окрашивание животных любой краской – это очень негуманно и безответственно, так как всегда приводит к страданиям для животного и даже к летальному исходу, заявил в беседе с НСН заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

