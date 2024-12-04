СМИ: В Москве 80-летняя пенсионерка случайно постирала свою кошку

Пенсионерка из Москвы случайно постирала свою кошку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Сообщается, что инцидент произошёл Кировоградской, где собравшая стирать вещи 80-летняя женщина не заметила, что в стиральную машинку забралась её питомица.

К счастью, москвичка практически сразу услышала раздающийся из стиральной машинки странный шум, после чего остановила её и вызвала спасателей.

Отмечается, что кошка жива, но сильно намокла.

Ранее причиной пожара в квартире в Уфе стали пять голодных кошек, которые в поисках пищи случайно включили индукционную панель своими мягкими лапками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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