СМИ: В Москве 80-летняя пенсионерка случайно постирала свою кошку
Пенсионерка из Москвы случайно постирала свою кошку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошёл Кировоградской, где собравшая стирать вещи 80-летняя женщина не заметила, что в стиральную машинку забралась её питомица.
К счастью, москвичка практически сразу услышала раздающийся из стиральной машинки странный шум, после чего остановила её и вызвала спасателей.
Отмечается, что кошка жива, но сильно намокла.
Ранее причиной пожара в квартире в Уфе стали пять голодных кошек, которые в поисках пищи случайно включили индукционную панель своими мягкими лапками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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