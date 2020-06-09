Масочный режим в Крыму продлили до особого распоряжения
Обязательный масочный режим продлили в Крыму до особого распоряжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы республики Сергея Аксенова.
Уточняется, что защитные маски жители полуострова должны носить в общественных местах, в том числе, транспорте и такси. Также, по указу Аксенова, в регионе сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции полтора метра.
Отметим, масочный режим введен на территории региона 12 мая. За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся за время пандемии – 457 человек, из которых скончались 14.
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