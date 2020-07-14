В Крыму карантин для приезжающих из-за рубежа отменят с 15 июля
Обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в Крым из зарубежных стран перестанет действовать с 15 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внесенные соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.
Отметим, что для прибывающих на полуостров из регионов РФ карантин был отменен месяцем ранее с 15 июня. Между тем, сохранились меры профилактики, в частности, измерение температуры и осмотр на внешние симптомы ОРВИ на пунктах въезда в республику.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции, два из которых привезены из-за границы.
Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиаперелёты в 13 стран: Вьетнам, Монголию, Шри-Ланку, Китай, Венгрию, Данию, Норвегию, Финляндию, Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды и Италию.
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