В Крыму карантин для приезжающих из-за рубежа отменят с 15 июля

Отметим, что для прибывающих на полуостров из регионов РФ карантин был отменен месяцем ранее с 15 июня. Между тем, сохранились меры профилактики, в частности, измерение температуры и осмотр на внешние симптомы ОРВИ на пунктах въезда в республику.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции, два из которых привезены из-за границы.

Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиаперелёты в 13 стран: Вьетнам, Монголию, Шри-Ланку, Китай, Венгрию, Данию, Норвегию, Финляндию, Великобританию, Германию, Польшу, Нидерланды и Италию.

