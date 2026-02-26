Мошенники начали блокировать карты тем, кого не смогли обмануть
Телефонные мошенники все чаще мстят людям, которых не смогли обмануть, используя блокировки банковских карт и ложные звонки от их имени. Об этом NEWS.ru сообщили адвокат Сергей Сарбаев и эксперт по информационной безопасности Арсений Измайлов.
По словам Сарбаева, злоумышленники могут заваливать карту жертвы множеством мелких переводов, пользуясь пробелами в законодательстве. Банк нередко расценивает такую активность как подозрительную и блокирует счет. Ситуацию усугубляют подписи к переводам — например, «за наркотики» или «взятка», что повышает риск ограничений. Оспорить блокировку бывает сложно.
Измайлов добавил, что распространенной формой давления стали массовые телефонные дозвоны. Мошенники подменяют номер жертвы, звоня третьим лицам якобы от ее имени. После этого человеку начинают перезванивать с вопросами о якобы совершенных звонках.
Эксперт отметил, что подобные схемы используют и для давления на конкурентов. В отдельных случаях, по его словам, с номеров пострадавших поступали ложные сообщения о минировании торговых центров и обращения в экстренные службы, из-за чего гражданам приходилось объясняться с правоохранительными органами, передает «Радиоточка НСН».
