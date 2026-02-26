Мошенники начали блокировать карты тем, кого не смогли обмануть

Телефонные мошенники все чаще мстят людям, которых не смогли обмануть, используя блокировки банковских карт и ложные звонки от их имени. Об этом NEWS.ru сообщили адвокат Сергей Сарбаев и эксперт по информационной безопасности Арсений Измайлов.

По словам Сарбаева, злоумышленники могут заваливать карту жертвы множеством мелких переводов, пользуясь пробелами в законодательстве. Банк нередко расценивает такую активность как подозрительную и блокирует счет. Ситуацию усугубляют подписи к переводам — например, «за наркотики» или «взятка», что повышает риск ограничений. Оспорить блокировку бывает сложно.