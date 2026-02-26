Мошенники начали блокировать карты тем, кого не смогли обмануть

Телефонные мошенники все чаще мстят людям, которых не смогли обмануть, используя блокировки банковских карт и ложные звонки от их имени. Об этом NEWS.ru сообщили адвокат Сергей Сарбаев и эксперт по информационной безопасности Арсений Измайлов.

По словам Сарбаева, злоумышленники могут заваливать карту жертвы множеством мелких переводов, пользуясь пробелами в законодательстве. Банк нередко расценивает такую активность как подозрительную и блокирует счет. Ситуацию усугубляют подписи к переводам — например, «за наркотики» или «взятка», что повышает риск ограничений. Оспорить блокировку бывает сложно.

Россиянам объяснили, стоит ли бояться мести мошенников СБП-переводами

Измайлов добавил, что распространенной формой давления стали массовые телефонные дозвоны. Мошенники подменяют номер жертвы, звоня третьим лицам якобы от ее имени. После этого человеку начинают перезванивать с вопросами о якобы совершенных звонках.

Эксперт отметил, что подобные схемы используют и для давления на конкурентов. В отдельных случаях, по его словам, с номеров пострадавших поступали ложные сообщения о минировании торговых центров и обращения в экстренные службы, из-за чего гражданам приходилось объясняться с правоохранительными органами, передает «Радиоточка НСН».

