Минобороны сообщило о 167 сбитых БПЛА за шесть часов
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 до 20:00 мск 26 февраля перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, включая 12 дронов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Республикой Крым и Московским регионом. В министерстве уточнили, что среди уничтоженных целей — 12 БПЛА, летевших в сторону столицы.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
