Минобороны сообщило о 167 сбитых БПЛА за шесть часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 до 20:00 мск 26 февраля перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников, включая 12 дронов, направлявшихся на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Республикой Крым и Московским регионом. В министерстве уточнили, что среди уничтоженных целей — 12 БПЛА, летевших в сторону столицы.