Директор Долиной отреагировал на сообщения о подаренной квартире

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал информацию о том, что друзья певицы якобы намерены подарить ей квартиру. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что будет рад такому развитию событий, однако конкретных сроков не назвал.

По словам представителя артистки, вопрос с жильем пока не решен. Он не стал опровергать версию о возможной помощи со стороны окружения, ограничившись фразой: «Дай бог. Когда будет [квартира], тогда и будет».

СМИ: Долина может заработать 3,5 млн рублей за три концерта в баре

О планах друзей Долиной ранее рассказал бизнесмен и меценат Юрий Растегин. Он утверждал, что в ближайшее время у певицы может появиться новое жилье, однако сама артистка, по его словам, не разрешает раскрывать подробности.

Растегин также пояснил, что знакомые предлагали финансовую помощь в ситуации с Полиной Лурье, но Долина отказывалась, рассчитывая на судебное решение, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
ТЕГИ:КвартираПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры