Директор Долиной отреагировал на сообщения о подаренной квартире
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал информацию о том, что друзья певицы якобы намерены подарить ей квартиру. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что будет рад такому развитию событий, однако конкретных сроков не назвал.
По словам представителя артистки, вопрос с жильем пока не решен. Он не стал опровергать версию о возможной помощи со стороны окружения, ограничившись фразой: «Дай бог. Когда будет [квартира], тогда и будет».
О планах друзей Долиной ранее рассказал бизнесмен и меценат Юрий Растегин. Он утверждал, что в ближайшее время у певицы может появиться новое жилье, однако сама артистка, по его словам, не разрешает раскрывать подробности.
Растегин также пояснил, что знакомые предлагали финансовую помощь в ситуации с Полиной Лурье, но Долина отказывалась, рассчитывая на судебное решение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Подозреваемый в похищении в Смоленске следил за девочкой полгода
- США продлили срок продажи зарубежных активов «Лукойла» до апреля
- Директор Долиной отреагировал на сообщения о подаренной квартире
- «Это чудовищно!»: Бурляев раскрыл, что не так с экранизациями русских сказок
- Назван типичный заемщик микрофинансовых организаций в 2026 году
- СМИ: МВД возбудило дела против девяти российских футбольных судей
- «Не могут оторваться»: Бурляев заверил, что детей не пугает кино о Тарковском
- Афганские военные сообщили о захвате постов Пакистана на границе
- По аналогии с «Госуслугами»: Чего ждут от комиссии по ИИ при президенте РФ
- СМИ: Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос по Украине