Директор Долиной отреагировал на сообщения о подаренной квартире

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал информацию о том, что друзья певицы якобы намерены подарить ей квартиру. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что будет рад такому развитию событий, однако конкретных сроков не назвал.

По словам представителя артистки, вопрос с жильем пока не решен. Он не стал опровергать версию о возможной помощи со стороны окружения, ограничившись фразой: «Дай бог. Когда будет [квартира], тогда и будет».