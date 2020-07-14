Чечня закрыла въезд туристам из-за коронавируса

Чечня запретила въезд на свою территорию всем туристам и гостям из-за опасности распространения коронавируса. Такое решение принял оперативный штаб республики по борьбе с инфекцией. Информацию об этом в соцсетях опубликовал руководитель чеченского Управления ГИБДД МВД Идрис Черхигов.

По его словам, такая мера вызвана опасением, что активное открытие курортного сезона может спровоцировать новую волну заболеваемости COVID-19, отмечает RT.

В третье декаде июня глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о третьем этапе отмены карантинным мер, принятых в период пандемии коронавируса. Ранее сам Кадыров переболел COVID-19, сообщает Газета.ру.

