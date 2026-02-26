СМИ: Многие дроны устаревают до прибытия на Украину и идут на запчасти

Беспилотники, которые западные страны поставляют Украине, нередко устаревают еще до прибытия в зону боевых действий, а часть из них используется как источник запчастей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских военных и инженеров.

По данным издания, многие переданные дроны требуют доработки перед применением. В ряде случаев техника отправляется на разбор, поскольку не соответствует текущим требованиям фронта.

СМИ: ВСУ атаковали Удмуртию беспилотниками с западной взрывчаткой

Собеседники газеты отмечают, что квадрокоптеры и ударные беспилотники с дальним радиусом действия зависят от регулярных обновлений программного обеспечения, защищенных каналов связи и устойчивых цепочек поставок. Эти параметры могут меняться в течение нескольких месяцев или даже дней.

Financial Times подчеркивает, что модель, которая сегодня считается эффективной и широко применяется, может тактически устареть уже через неделю из-за быстрой адаптации технологий и средств противодействия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
