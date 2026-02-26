СМИ: Многие дроны устаревают до прибытия на Украину и идут на запчасти

Беспилотники, которые западные страны поставляют Украине, нередко устаревают еще до прибытия в зону боевых действий, а часть из них используется как источник запчастей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских военных и инженеров.

По данным издания, многие переданные дроны требуют доработки перед применением. В ряде случаев техника отправляется на разбор, поскольку не соответствует текущим требованиям фронта.