СМИ: Многие дроны устаревают до прибытия на Украину и идут на запчасти
Беспилотники, которые западные страны поставляют Украине, нередко устаревают еще до прибытия в зону боевых действий, а часть из них используется как источник запчастей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских военных и инженеров.
По данным издания, многие переданные дроны требуют доработки перед применением. В ряде случаев техника отправляется на разбор, поскольку не соответствует текущим требованиям фронта.
Собеседники газеты отмечают, что квадрокоптеры и ударные беспилотники с дальним радиусом действия зависят от регулярных обновлений программного обеспечения, защищенных каналов связи и устойчивых цепочек поставок. Эти параметры могут меняться в течение нескольких месяцев или даже дней.
Financial Times подчеркивает, что модель, которая сегодня считается эффективной и широко применяется, может тактически устареть уже через неделю из-за быстрой адаптации технологий и средств противодействия, передает «Радиоточка НСН».
