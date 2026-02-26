В Думе предложили блогерам обратиться к Дурову из-за риска блокировки Telegram

Российские блогеры могли бы запустить флешмоб с обращением к основателю Telegram Павлу Дурову, чтобы сохранить работу мессенджера в России. Об этом NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

По его словам, вероятность блокировки платформы в начале апреля «очень высокая». Депутат считает, что общественное давление должно быть направлено не только на власти, но и на руководство сервиса.