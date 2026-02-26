В Думе предложили блогерам обратиться к Дурову из-за риска блокировки Telegram
Российские блогеры могли бы запустить флешмоб с обращением к основателю Telegram Павлу Дурову, чтобы сохранить работу мессенджера в России. Об этом NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
По его словам, вероятность блокировки платформы в начале апреля «очень высокая». Депутат считает, что общественное давление должно быть направлено не только на власти, но и на руководство сервиса.
Матвейчев предложил блогерам обратиться к Дурову с призывом перенести серверы в Россию и закрыть каналы, которые «работают против России».
По словам парламентария, такие действия могли бы помочь сохранить доступ к мессенджеру на территории страны, передает «Радиоточка НСН».
