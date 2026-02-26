США продлили срок продажи зарубежных активов «Лукойла» до апреля
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США перенесло дедлайн по продаже «Лукойлом» зарубежных активов на 1 апреля. Генеральная лицензия №131С опубликована 26 февраля. Ранее срок действовал до 28 февраля и уже продлевался трижды.
О возможном переносе заранее сообщало Reuters со ссылкой на источники. По их данным, решение связано в том числе с переговорами по урегулированию на Украине. Собеседники агентства утверждают, что судьба активов «Лукойла» обсуждалась на встречах представителей США, России и Украины в Женеве, Абу-Даби и Майами, отмечает издание «Профиль».
Если прежде вопрос курировало OFAC, то теперь, по словам источников, в процесс активнее вовлечены представители Белого дома, Минфина и Госдепа. В частности, более заметную роль играет министр финансов США Скотт Бессент.
Один из американских чиновников пояснил Reuters, что переносы дедлайна соответствуют цели президента Дональда Трампа по сокращению доходов России. По условиям сделки, «Лукойл» не сможет сразу получить средства от продажи: они будут заморожены на специальном счете в юрисдикции США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Подозреваемый в похищении в Смоленске следил за девочкой полгода
- США продлили срок продажи зарубежных активов «Лукойла» до апреля
- Директор Долиной отреагировал на сообщения о подаренной квартире
- «Это чудовищно!»: Бурляев раскрыл, что не так с экранизациями русских сказок
- Назван типичный заемщик микрофинансовых организаций в 2026 году
- СМИ: МВД возбудило дела против девяти российских футбольных судей
- «Не могут оторваться»: Бурляев заверил, что детей не пугает кино о Тарковском
- Афганские военные сообщили о захвате постов Пакистана на границе
- По аналогии с «Госуслугами»: Чего ждут от комиссии по ИИ при президенте РФ
- СМИ: Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос по Украине