США продлили срок продажи зарубежных активов «Лукойла» до апреля

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США перенесло дедлайн по продаже «Лукойлом» зарубежных активов на 1 апреля. Генеральная лицензия №131С опубликована 26 февраля. Ранее срок действовал до 28 февраля и уже продлевался трижды.

О возможном переносе заранее сообщало Reuters со ссылкой на источники. По их данным, решение связано в том числе с переговорами по урегулированию на Украине. Собеседники агентства утверждают, что судьба активов «Лукойла» обсуждалась на встречах представителей США, России и Украины в Женеве, Абу-Даби и Майами, отмечает издание «Профиль».