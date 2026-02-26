СМИ: Подозреваемый в похищении в Смоленске следил за девочкой полгода
Подозреваемый в похищении школьницы в Смоленске наблюдал за ней почти шесть месяцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
По его словам, мать девочки еще осенью замечала у школы старую серую «девятку». Позже автомобиль нашли недалеко от дома семьи. В машине, как утверждает источник, обнаружили вещественные доказательства с ДНК ребенка.
Девочка 2016 года рождения пропала 24 февраля. Она вышла выгулять собаку и не вернулась. К поискам подключились более 200 человек — около 50 волонтеров отряда «Сальвар» и свыше 150 местных жителей.
В настоящее время подозреваемый задержан, девочку осматривают врачи, передает «Радиоточка НСН».
