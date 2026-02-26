СМИ: Подозреваемый в похищении в Смоленске следил за девочкой полгода

Подозреваемый в похищении школьницы в Смоленске наблюдал за ней почти шесть месяцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, мать девочки еще осенью замечала у школы старую серую «девятку». Позже автомобиль нашли недалеко от дома семьи. В машине, как утверждает источник, обнаружили вещественные доказательства с ДНК ребенка.