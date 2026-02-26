Назван типичный заемщик микрофинансовых организаций в 2026 году
Типичный клиент микрофинансовых организаций в 2026 году — мужчина до 34 лет, не состоящий в браке и без детей, работающий в торговле и проживающий в небольшом городе. Такие данные «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-платформы WEBBANKIR по итогам анализа более 200 тысяч займов, выданных в январе.
По данным компании, 61,5% заемщиков — мужчины. Почти две трети клиентов (63,2%) находятся в возрасте от 18 до 34 лет. При этом 30% не достигли 25 лет, а самая крупная группа (33,2%) — люди от 25 до 34 лет. Средний возраст клиента МФО составляет 32 года.
Большинство заемщиков работают по найму — 67,8%. Еще 13,1% заняты собственным делом. За год доля самозанятых выросла: в январе 2025 года она составляла 11,7%, тогда как доля наемных сотрудников сократилась с 68,7%.
У 63,2% клиентов — среднее образование. Более половины не состоят в браке (55,8%) и не имеют детей (60,2%), что в компании связывают с молодым возрастом аудитории. Чаще всего займы оформляют жители небольших городов. На Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники приходится 17% клиентов, из них 4,6% — на столицу и 2,3% — на Санкт-Петербург.
По итогам 2025 года 35,6% займов брали на текущие бытовые нужды. Около 15% приходилось на ремонт жилья, еще 10% — на крупные покупки, включая бытовую технику, электронику и мебель, передает «Радиоточка НСН».
