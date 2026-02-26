Назван типичный заемщик микрофинансовых организаций в 2026 году

Типичный клиент микрофинансовых организаций в 2026 году — мужчина до 34 лет, не состоящий в браке и без детей, работающий в торговле и проживающий в небольшом городе. Такие данные «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-платформы WEBBANKIR по итогам анализа более 200 тысяч займов, выданных в январе.

По данным компании, 61,5% заемщиков — мужчины. Почти две трети клиентов (63,2%) находятся в возрасте от 18 до 34 лет. При этом 30% не достигли 25 лет, а самая крупная группа (33,2%) — люди от 25 до 34 лет. Средний возраст клиента МФО составляет 32 года.