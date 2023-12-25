В Крыму из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

В Крыму до среды объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, сообщила 25 декабря пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram.

«Шторм века»: Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды

Ночью и утром 26 декабря в южных районах полуострова ожидаются порыва ветра до 20-25 метров в секунду. Возможна поломка деревьев и повреждение строений.

В конце ноября на Крым обрушился мощный шторм. Непогода затронула 320 населенных пунктов. Пять человек погибли и 12 пострадали. Без света остались сотни тысяч человек.

В минувшие выходные в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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