В Крыму из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение
В Крыму до среды объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, сообщила 25 декабря пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram.
Ночью и утром 26 декабря в южных районах полуострова ожидаются порыва ветра до 20-25 метров в секунду. Возможна поломка деревьев и повреждение строений.
В конце ноября на Крым обрушился мощный шторм. Непогода затронула 320 населенных пунктов. Пять человек погибли и 12 пострадали. Без света остались сотни тысяч человек.
В минувшие выходные в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru