В Крыму из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Ночью и утром 26 декабря в южных районах полуострова ожидаются порыва ветра до 20-25 метров в секунду. Возможна поломка деревьев и повреждение строений.

В конце ноября на Крым обрушился мощный шторм. Непогода затронула 320 населенных пунктов. Пять человек погибли и 12 пострадали. Без света остались сотни тысяч человек.

В минувшие выходные в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов, отмечает «Радиоточка НСН».

