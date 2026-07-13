Аксенов: В некоторых населенных пунктах Крыма света не было более 12 дней
Электричество в течение более чем 12 дней отсутствовало в некоторых населённых пунктах Крыма. Об этом в своём канале в «Максе» заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Он указал, что для решения проблемы власти закупят автономные генераторы.
«График поставок генераторов сформирован. Обеспечение начинаем с тех населённых пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии», - написал чиновник.
Глава полуострова также добавил, что ситуация с топливом и электроснабжением в регионе остается напряжённой.
Ранее в правительстве РФ сообщили, что на помощь туристической отрасли Крыма и Севастополя власти направили свыше 4,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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