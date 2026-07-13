Аксенов: В некоторых населенных пунктах Крыма света не было более 12 дней

Он указал, что для решения проблемы власти закупят автономные генераторы.

«График поставок генераторов сформирован. Обеспечение начинаем с тех населённых пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии», - написал чиновник.



Глава полуострова также добавил, что ситуация с топливом и электроснабжением в регионе остается напряжённой.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что на помощь туристической отрасли Крыма и Севастополя власти направили свыше 4,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

