В Крыму испекли двухметровый кулич весом в 70 кг

Жиленко сообщил, что кулич окружностью около 2,5 метра и весом 70 килограммов украшен пряниками, на которых изображены достопримечательности полуострова.

Он добавил, что все посетители парка миниатюр смогут бесплатно попробовать этот чудо-кулич.

Ранее диетолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала, что безвредная норма пасхальных угощений составляет 3 яйца и 100-150 г кулича, напоминает НСН.



