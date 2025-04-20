В Крыму испекли двухметровый кулич весом в 70 кг
Крымские пекари приготовили гигантский кулич весом в 70 кг. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Бахчисарайского парка миниатюр Виктора Жиленко.
Жиленко сообщил, что кулич окружностью около 2,5 метра и весом 70 килограммов украшен пряниками, на которых изображены достопримечательности полуострова.
Он добавил, что все посетители парка миниатюр смогут бесплатно попробовать этот чудо-кулич.
Ранее диетолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова рассказала, что безвредная норма пасхальных угощений составляет 3 яйца и 100-150 г кулича, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru