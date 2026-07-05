112 АЗС Крыма начали свободную продажу топлива

В воскресенье, 5 июля, в Крыму началась свободная продажа топлива для частных лиц. Об этом сообщил глава Минтопэнерго Крыма Владимир Воронкин в своем «Максе».

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По словам министра, заправить автомобили можно на 112 автозаправочных станциях.

Воронкин уточнил, что полный перечень АЗС размещен на официальном сайте ведомства и в социальных сетях.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 27 июня в городе возобновили продажу топлива по QR-кодам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
ТЕГИ:БензинКрымРоссия

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