В Крыму херсонцы без гражданства РФ получат жилищные сертификаты

Жителям Херсонской области, находящимся в Крыму, будут выдавать государственные жилищные сертификаты без наличия российского гражданства. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов.

По его словам, соответствующее постановление во вторник, 15 ноября, было принято Советом министров Крыма.

СМИ: ЦБ разработает программу льготной ипотеки для жителей Донбасса

Граждане Херсона и Херсонской области для получения жилищного сертификата могут подать заявление в МФЦ.

Тарасов уточнил, что жителям Херсона и Херсонской области уже выдали порядка 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья на территории полуострова. Эти граждане получат возможность приобрести жилое помещение по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за 1 кв. м составляет 83 тыс. 420 рублей.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыНедвижимостьКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры