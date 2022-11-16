В Крыму херсонцы без гражданства РФ получат жилищные сертификаты

Жителям Херсонской области, находящимся в Крыму, будут выдавать государственные жилищные сертификаты без наличия российского гражданства. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов.

По его словам, соответствующее постановление во вторник, 15 ноября, было принято Советом министров Крыма.