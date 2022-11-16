В Крыму херсонцы без гражданства РФ получат жилищные сертификаты
Жителям Херсонской области, находящимся в Крыму, будут выдавать государственные жилищные сертификаты без наличия российского гражданства. Об этом сообщил министр жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов.
По его словам, соответствующее постановление во вторник, 15 ноября, было принято Советом министров Крыма.
Граждане Херсона и Херсонской области для получения жилищного сертификата могут подать заявление в МФЦ.
Тарасов уточнил, что жителям Херсона и Херсонской области уже выдали порядка 300 жилищных сертификатов для приобретения жилья на территории полуострова. Эти граждане получат возможность приобрести жилое помещение по договору купли-продажи на первичном и вторичном рынках, цена за 1 кв. м составляет 83 тыс. 420 рублей.
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