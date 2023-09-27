В Крыму двух украинцев осудили на 15 и 16 лет колонии за шпионаж
Двух граждан Украины признали виновными в шпионаже в Крыму, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Верховный суд республики.
Виновным назначили 15 и 16 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку информация составляет гостайну.
По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), осужденные являлись агентами Службы безопасности Украины (СБУ).
Центр общественных связей ФСБ 8 сентября опубликовал видео допроса агента украинской разведки. Мужчина собирал данные о входе в бухту Севастополя, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru