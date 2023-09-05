В России украинца посадили на 12 лет за шпионаж

В ФСБ заявили, что мужчина был привлечён Службой безопасности Украины (СБУ) к конфиденциальному сотрудничеству, и передавал украинской стороне данные о дислокации и перемещениях российских военных.

Силовики указали, что в одном из случаев переданные Пономаревым координаты позволили подразделениям ВСУ осуществить ракетный удар.

По решению суда, украинец проведёт ближайшие 12 лет в колонии строгого режима.

Ранее в Великобритании арестовали трех граждан Болгарии, которых подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

