В России украинца посадили на 12 лет за шпионаж
Ростовский областной суд признал гражданина РФ и Украины Владислава Понамарева виновным в шпионаже, сообщает ТАСС.
В ФСБ заявили, что мужчина был привлечён Службой безопасности Украины (СБУ) к конфиденциальному сотрудничеству, и передавал украинской стороне данные о дислокации и перемещениях российских военных.
Силовики указали, что в одном из случаев переданные Пономаревым координаты позволили подразделениям ВСУ осуществить ракетный удар.
По решению суда, украинец проведёт ближайшие 12 лет в колонии строгого режима.
Ранее в Великобритании арестовали трех граждан Болгарии, которых подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru