В Крыму арестовали боевика нацбата, участвовавшего в продовольственной блокаде

В ведомстве уточнили, что злоумышленника взяли под стражу в Крыму. Его арестовали на два месяца.

В отношении 54-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, его подозревают в хищении средств для выполнения работ в рамках гособоронзаказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

