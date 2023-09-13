В Крыму арестовали боевика нацбата, участвовавшего в продовольственной блокаде
Сотрудники крымского погрануправления ФСБ России задержали участника украинского нацбата и продовольственной блокады полуострова, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что злоумышленника взяли под стражу в Крыму. Его арестовали на два месяца.
В отношении 54-летнего крымчанина возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали работника предприятия оборонно-промышленного комплекса, его подозревают в хищении средств для выполнения работ в рамках гособоронзаказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru