ФСБ задержала сотрудницу ФСИН России за разглашение гостайны

Отмечается, что задержанная сообщила двум знакомым об оперативно-розыскных мероприятиях в отношении сотрудника УФСИН. Данные сведения являются гостайной и отмечены грифом «секретно», а граждане, которым сотрудница ведомства выдала информацию, не имеют допуск к гостайне.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту разглашения государственной тайны. Санкции статьи предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей студента Глеба Вердияна, признанного виновным в госизмене. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

