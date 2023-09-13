ФСБ задержала сотрудницу ФСИН России за разглашение гостайны
Сотрудники ФСБ задержали сотрудницу ФСИН, подозреваемую в разглашении гостайны, в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Отмечается, что задержанная сообщила двум знакомым об оперативно-розыскных мероприятиях в отношении сотрудника УФСИН. Данные сведения являются гостайной и отмечены грифом «секретно», а граждане, которым сотрудница ведомства выдала информацию, не имеют допуск к гостайне.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту разглашения государственной тайны. Санкции статьи предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы.
Ранее Мосгорсуд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей студента Глеба Вердияна, признанного виновным в госизмене. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru