В Крыму 340 пляжей готовы к курортному сезону
Сейчас 340 пляжей в Крыму готовы к курортному сезону и откроются 1 июня, сообщила пресс-служба минтуризма Крыма.
Остается ускорить подготовку пляжей в Ленинском и Бахчисарайском районах, отметил глава минтуризма Крыма Вадим Волченко.
Он подчеркнул, что все пляжи Алушты, Евпатории, города Саки и Ялты обследованы и готовы принимать туристов.
Волченко отметил, что несмотря на то, что сезон не будет простым — Крым «адаптировался». Будут созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха туристов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН, что скопление медуз в Анапе можно объяснить сложными погодными условиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru