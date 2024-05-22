«Сложная ситуация!»: Вильфанд объяснил «нашествие» медуз в Анапе

Обычно медузы прибиваются к берегам Черного моря ближе к сентябрю, но ветер может влиять на их перемещение, заявил НСН Роман Вильфанд. 

Обычно медузы прибиваются к берегам Черного моря ближе к сентябрю, нынешнее скопление в Анапе можно объяснить сложными погодными условиями и ветрами, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

В море в районе Анапы наблюдается большое число медуз. Местные жители говорят, что вода теперь похожа на желе. Морские животные появились у побережья после шторма, биологи просят не трогать медуз, ведь они могут больно ужалить.

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«В регионе сложная ситуация, ветровой режим, предупреждение уже выпущено. Также там вчера и сегодня сильные осадки. Над европейской частью России сегодня действует антициклон, а южная половина находится под воздействием северных воздушных масс. В Краснодарский край, Крым перемещаются теплые воздушные массы из Турции, то есть, у нас происходит столкновение масс, что приводит к сильному порывистому ветру. В Анапе ветер до 23-24 метров в секунду, в Крыму – до 22. Обычно большое количество медуз в Анапе фиксируется осенью, в сентябре, когда море еще теплое. Медузы ведь в холодной воде не очень водятся», - объяснил он.

Со своей стороны, кандидат биологических наук Михаил Сафонов также связал большое скопление медуз именно с погодными условиями в регионе. При этом он добавил, что летом медузы всегда обитают где-то рядом с туристами.

«Могу предположить, что в зимние месяцы на курортах Черного моря, возможно, нет медуз. Там могут две медузы образовывать большие скопления - аурелия и ризостома. При этом в течение курортного сезона они там есть всегда и иногда могут создавать естественным образом большие скопления, в этом нет ничего страшного. Если ветер длительное время дует в какую-то сторону, их к берегам прижимает. Они обитают везде, и у берега тоже, они равномерно распределены в воде. Если погодные условия сочетаются с локальным пиком численности, их в одном месте окажется много», - рассказал собеседник НСН.

Температура на курортах Черного моря в последние дни не радует, открытия купального сезона в мае в этом году точно не будет, заявил ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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