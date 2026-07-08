Вероятность рождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) увеличивают патологии беременности, преждевременные и поздние роды, а также ожирение и диабет. Об этом в пресс-центре НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Вместе с тем грудное вскармливание, напротив, уменьшает такую вероятность, добавил он.