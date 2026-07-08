Врач перечислил факторы риска рождения детей с аутизмом
Диабет и ожирение увеличивают риски рождения детей с РАС, в то же время грудное вскармливание снижает такую вероятность, сказал НСН Андрей Продеус.
Вероятность рождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) увеличивают патологии беременности, преждевременные и поздние роды, а также ожирение и диабет. Об этом в пресс-центре НСН заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Вместе с тем грудное вскармливание, напротив, уменьшает такую вероятность, добавил он.
«Вероятность развития РАС у ребенка увеличивают патология течения беременности, преждевременные роды. Также во всем мире средний возраст рождения ребенка смещается в сторону более старших родителей, что автоматически увеличивает риски рождения детей с различными патологическими состояниями, потому что есть очень большая разница, рождается ребенок, когда родителям 35-40 лет или 22 года. Раньше в 28 лет женщину уже называли старородящей, а сейчас многие женщины даже первого ребенка в 27 лет не рожают. Ожирение и диабет второго типа у родителей также имеют негативную связь с рождением детей с РАС. Вместе с тем защитным считается такой фактор, как грудное вскармливание», — сказал Продеус.
Ранее Продеус заявил, что сегодня в России нет лечения детей с РАС, до сих пор неизвестны все механизмы этого заболевания. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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