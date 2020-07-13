Куклачёв с опаской отреагировал на новые поправки о защите животных
Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в беседе НСН заявил, что благодаря новым статьям КоАП может появиться возможность обвинить любого доброго человека.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил наказывать цирки и зоопарки за жестокое обращение с животными, а при необходимости даже закрывать организации, об этом говорится на сайте нижней палаты. Депутат предложил внести в новый КоАП ответственность за нарушения при обращении с животными.
В частности, к административной ответственности предлагается привлекать за оставление питомцев без передачи их новому хозяину или в приют, нарушение правил содержания в приютах, жестокое обращение с животными при их использовании в различных культурно-зрелищных мероприятиях и нарушение правил содержания питомцев.
Народный артист РСФСР и руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в эфире НСН выразил опасения, что, благодаря новым поправкам, появится возможность обвинить в жестокости любого доброго человека.
«Это сложный вопрос. Собаку же на поводок сажают и дёргают за него. Лошадку пришпоривают и хлыстом подбивают. Я был в цирке и там люди так относятся к животным, что я просто умилялся. Как к члену семьи. Разговор о жестокости очень сложный, потому что можно любого доброго человека обвинить в жестокости», - считает дрессировщик.
Юрий Куклачёв также призвал определить и отразить в законе принципы негуманного отношения к животным.
«Вот у садистов надо отбирать животных, потому что они будут их бить и получать от этого удовольствие. Хорошо запретили работать этим людям, которые по 20 часов сидели на жаре, на улице с обезьянкой, чтобы сфотографироваться. В целом, главное определить один вопрос: какие у нас принципы негуманного отношения? Чтобы это было в законе», - добавил артист.
Кроме того, он сравнил российские и зарубежные питомники для животных.
«У нас на государственные питомники выделяются большие деньги. Куда они уходят - очень сложно понять, но они пропадают и поэтому животные остаются в ужасных условиях. За рубежом с питомниками другая ситуация – подобрали собаку или кошку, её кормят около трёх месяцев, люди могут прийти и забрать её себе домой, но если три месяца прошло – собаку уничтожают. Потому что животное коммерчески невыгодное», - заключил Куклачёв.
Ранее руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина в ходе пресс-конференции НСН призвала выводить животных из сферы развлечений.
«Давайте запретим такие развлечения как передвижные цирки. Они не нужны ни животным, ни нам. Кому они нужны? Тем, кто на них зарабатывает деньги – пусть найдут себе другое занятие. Животные не должны эксплуатироваться», - уверена зоозащитник.
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