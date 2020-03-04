В крымской Алупке построят новый пассажирский причал

В крымском городе Алупка на южном побережье полуострова появится новый пассажирский причал взамен старого, который признали аварийным. Об этом сообщает «КИА».

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По данным агентства, проект реконструкции причала уже одобрен экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что длина нового пирса составит 89,5 метров, пассажирооборот – до 390 тысяч человек в год. Также проект нового причала предусматривает беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что бюджет Крыма пополнился на 3,7 млрд рублей за счет посетивших республику туристов в прошлом году. Отмечалось, что по данным ФНС, поступившие налоги в бюджет Крыма от туристической отрасли выросли на 15% в сравнении с 2018 годом.

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ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
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