В крымской Алупке построят новый пассажирский причал
В крымском городе Алупка на южном побережье полуострова появится новый пассажирский причал взамен старого, который признали аварийным. Об этом сообщает «КИА».
По данным агентства, проект реконструкции причала уже одобрен экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России.
Отмечается, что длина нового пирса составит 89,5 метров, пассажирооборот – до 390 тысяч человек в год. Также проект нового причала предусматривает беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что бюджет Крыма пополнился на 3,7 млрд рублей за счет посетивших республику туристов в прошлом году. Отмечалось, что по данным ФНС, поступившие налоги в бюджет Крыма от туристической отрасли выросли на 15% в сравнении с 2018 годом.
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