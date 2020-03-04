В крымской Алупке построят новый пассажирский причал

По данным агентства, проект реконструкции причала уже одобрен экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что длина нового пирса составит 89,5 метров, пассажирооборот – до 390 тысяч человек в год. Также проект нового причала предусматривает беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что бюджет Крыма пополнился на 3,7 млрд рублей за счет посетивших республику туристов в прошлом году. Отмечалось, что по данным ФНС, поступившие налоги в бюджет Крыма от туристической отрасли выросли на 15% в сравнении с 2018 годом.

