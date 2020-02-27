В Киеве рассказали о новом плане по возвращению контроля над Крымом

По словам Кулебы, план состоит из 12 этапов. Заключительным шагом является перехват Крыма «из ослабевших рук России». Украинский политик отметил, что предыдущие 11 шагов ведут к организации последнего, однако никакой конкретики не привел.

Крым присоединился к РФ по результатам референдума в 2014 году. Украина и ряд других стран до сих пор не признают полуостров российским.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский учредил День сопротивления Крыма и города Севастополь российской оккупации. Он будет ежегодно отмечаться на Украине 26 февраля.

