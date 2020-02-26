Крым заработал на туристах в 2019 году 3,7 млрд рублей

Бюджет Крыма пополнился на 3,7 млрд рублей за счет посетивших республику туристов в прошлом году. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой регионального министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Соответствующее заявление Волченко сделал на заседании Госсовета республики. Он отметил, что, согласно данным ФНС, поступившие налоги в бюджет Крыма от туристической отрасли выросли на 15% в сравнении с 2018 годом.

Также, по словам министра, бюджет Крыма растет за счет увеличения налоговых поступлений из смежных отраслей. Всего за прошедший год полуостров посетили 7,4 млн туристов, уточняет агентство.

