В крови отравившихся маслом ульяновцев обнаружили отраву для грызунов
Анализ крови отравившихся, предположительно подсолнечным маслом, жителей Ульяновска показал наличие кумарина. Как сообщает РИА Новости, данное вещество используется для отравы грызунов.
Как заявил Интерфаксу заведующий токсикологическим отделением регионального медучреждения Игнат Пономаренко, под воздействием кумарина у человека снижается свертываемость крови. По его словам, выздоровление от отравления данным веществом наступает в течение 5-6 дней, однако у пострадавших ульяновцев симптомы не прекращаются на протяжении двух недель.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").
Напомним, в начале августа были госпитализированы семь жителей Ульяновска с симптомами отравления, двое из которых позднее умерли. Следственный комитет проверят информацию о том, что все пострадавшие употребляли подсолнечное масло кустарного производства.
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