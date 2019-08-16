В крови отравившихся маслом ульяновцев обнаружили отраву для грызунов

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, в начале августа были госпитализированы семь жителей Ульяновска с симптомами отравления, двое из которых позднее умерли. Следственный комитет проверят информацию о том, что все пострадавшие употребляли подсолнечное масло кустарного производства.



